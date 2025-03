USA uniknęły "shutdownu". Senat przyjął prowizorium

Co musisz wiedzieć?

Senat USA przyjął prowizorium budżetowe na sześć miesięcy, co zapobiegło zawieszeniu pracy większości urzędów federalnych.

na sześć miesięcy, co zapobiegło zawieszeniu pracy większości urzędów federalnych. Za kontynuacją budżetu zagłosowało 54 senatorów , w tym dwoje Demokratów.

, w tym dwoje Demokratów. Prowizorium budżetowe wprowadza 13-miliardowe cięcia w wydatkach, które dotkną m.in. urząd podatkowy oraz budżet Dystryktu Kolumbii.

Jakie były wyniki głosowania?

Senat Stanów Zjednoczonych przyjął w piątek projekt sześciomiesięcznego prowizorium budżetowego. Decyzja zapadła na kilka godzin przed wygaśnięciem dotychczasowego budżetu, co pozwoliło uniknąć tzw. "shutdownu". Za kontynuacją obecnego budżetu do końca roku fiskalnego, czyli do końca września, zagłosowało 54 ze 100 senatorów, w tym dwoje Demokratów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo,

Putin zagra w grę Trumpa? "Jeśli nie, wojna będzie trwała dalej"

Prowizorium budżetowe, które zostało przyjęte, przedłuża zapisy obowiązującego od ubiegłego roku budżetu z kilkoma wyjątkami. Wprowadza ono 13-miliardowe cięcia w wydatkach, które dotkną m.in. urząd podatkowy oraz okroją budżet Dystryktu Kolumbii. Ustawa zakłada również niewielkie zwiększenie wydatków obronnych o 6 mld dolarów.

Przyjęcie prowizorium było możliwe dzięki głosom 10 senatorów Demokratów, którzy nie odrzucili go we wcześniejszym głosowaniu. Wymagany próg wynosił tam 60, a nie 50 głosów, co oznaczało, że bez ich wsparcia doszłoby do "shutdownu".

Choć początkowo prezydent Donald Trump i Republikanie chcieli przyjąć nowy budżet zawierający nawet biliony dolarów cięć wydatków oraz obniżki podatków, ostatecznie postawili na przedłużeniem zeszłorocznego budżetu, by dać sobie więcej czasu na przygotowanie głębszych reform.

Spór wśród demokratów

Głównym powodem sprzeciwu Demokratów był brak konkretnych instrukcji dotyczących sposobu wydawania pieniędzy, co potencjalnie miałoby umożliwić dalsze masowe zwolnienia i cięcia programów prowadzonych przez zespół DOGE Elona Muska. Duża część prawników jest zdania, że dotychczasowe wstrzymania wydatków nakazane przez Muska są nielegalne bez zgody Kongresu. Mimo to, część Demokratów była zdania, że jeśli dojdzie to shutdownu, tylko ułatwi to radykalne cięcia i zwolnienia w administracji Trumpa, bo wówczas to jej urzędnicy mogliby decydować o tym, które urzędy i agencje będą pracować, a które nie.

- Z pewnością ta republikańska ustawa jest okropną opcją - powiedział lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer. - Ale uważam, że pozwolenie Donaldowi Trumpowi na przejęcie(…) o wiele większej władzy poprzez zamknięcie rządu jest o wiele gorszą opcją - dodał.