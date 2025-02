Kryptonim "Casanova". Zarabiał krocie. Wykorzystał romans z posłanką

Do parlamentu, ministerstw i spółek Skarbu Państwa wchodził jak do siebie. W sejmowym hotelu imprezował z członkami rządu i parlamentarzystami. Bliskie kontakty z posłanką PiS wykorzystał do prowadzonej misternie korupcyjnej gry - informuje we wtorek Onet, opisując historię Tomasza J.