Do Trzaskowskiego zwróciła się posłanka. "Żona panu nie powiedziała?"

"Pan wybaczy, że zapytam: ale żona panu nie powiedziała, że dobór krawata akurat w takich kolorach na okazję rocznicy napaści Rosji na Ukrainę to wybitnie fatalny pomysł?" - napisała Anna-Maria Żukowska do Rafała Trzaskowskiego. W ten sposób odniosła się do jego poniedziałkowego nagrania.