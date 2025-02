Opublikowano wyniki badań. Słowacy bardziej wierzą Putinowi, a Czesi?

Z opublikowanych we wtorek badań agencji NMS Market Research wynika, że Czesi i Słowacy różnią się w kwestii zaufania do światowych liderów. W Czechach 32 proc. respondentów wyraziło zaufanie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, podczas gdy na Słowacji odsetek ten wynosi 23 proc.