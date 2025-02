Odrzutowiec wtargnął na pas. O krok od tragedii

FAA poinformowała, że odrzutowiec wjechał na pas bez zezwolenia , co zmusiło załogę Southwest do wykonania manewru "go-around" w celu uniknięcia zderzenia.

To najnowszy z serii incydentów lotniczych, które budzą niepokój wśród podróżnych. W sobotę wieczorem samolot Delta lecący do Australii musiał wrócić do Los Angeles z powodu dymu wykrytego w kuchni. Podobny incydent miał miejsce w poniedziałek, gdy samolot Delta wrócił do Atlanty tuż po starcie z powodu zgłoszenia "możliwego dymu" na pokładzie. Wcześniej w tym miesiącu samolot Delta przewrócił się do góry nogami podczas lądowania na lotnisku w Toronto, raniąc 21 osób.