Co Ukraina dostanie za surowce? "Szansę na dalszą walkę"

Podczas podpisywania dekretów w Gabinecie Owalnym Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy. Prezydent USA został zapytany m.in. o to, co Ukraina otrzyma w zamian za podpisanie porozumienia ws. metali ziem rzadkich , do którego może dojść już w piątek.

Trump powtórzył, że Ameryka chce odzyskać pieniądze wydane na wsparcie Ukrainy . Ponownie przy tym stwierdził - wbrew faktom - że Ameryka wydała na ten cel 350 mld dol., podczas gdy Europa - 100 mld, z czego wszystko w formie pożyczek. W rzeczywistości - jak poprawiał go w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron - to Europa wydała łącznie więcej, niż Stany Zjednoczone (140 mld dol. wobec 114 ze strony USA), a pożyczki spłacane zyskami z rosyjskich aktywów przyznały Ukrainie i USA, i UE.

Donald Trump wcześniej domagał się preferencyjnego dostępu do tej kwoty jako rekompensaty za wsparcie militarne USA dla Ukrainy , udzielone przez jego poprzednika Joe Bidena. Wołodymyr Zełenski odrzucił tę propozycję jako "niepoważną", twierdząc, że nie ma podstaw do twierdzenia, że USA należą się te pieniądze, a umowa nie zapewnia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa .

Zełenski stwierdził również, że Trump żyje w "bańce dezinformacji rosyjskiej", co spotkało się z oburzeniem ze strony prezydenta USA i wysokich urzędników Białego Domu. Trump nazwał Zełenskiego "dyktatorem", a jego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz ostrzegł go, by "przyhamował", mówiąc, że umowa to "najlepsza gwarancja bezpieczeństwa", jaką Ukraina może uzyskać.