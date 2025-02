Przełom w rozmowach z Izraelem. Hamas wyda ciała zakładników

Izrael miał uwolnić 602 Palestyńczyków już w sobotę , jednak premier Benjamin Netanjahu wstrzymał wymianę z powodu łamania przez Hamas porozumień rozejmu. Hamas organizował propagandowe spektakle podczas przekazywania jeńców i ich szczątków. Mimo to, w najbliższą środę ma dojść do wymiany na przejściu granicznym Kerem Szalom.

Do tej pory Hamas przekazał 25 zakładników i cztery ciała, a Izrael zwolnił 1135 Palestyńczyków . Działania te są częścią pierwszego etapu rozejmu, który ma zakończyć się na początku marca. Druga faza zawieszenia broni, obejmująca trwały rozejm i uwolnienie wszystkich porwanych, jest nadal niepewna.

Izrael dąży do przedłużenia pierwszego etapu rozejmu, aby wymienić kolejnych zakładników za więźniów, bez negocjowania całkowitego zakończenia wojny. Hamas sygnalizował gotowość do przedłużenia rozejmu do końca ramadanu. Porozumienie o najbliższej wymianie zostało zawarte w Kairze, przy udziale Egiptu, USA i Kataru.