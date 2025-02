Zaskakująco ciepła środa. W tych rejonach dziś deszczowo

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska będzie w zasięgu niżu, który znad Niemiec przemieści się w rejon Zatoki Pomorskiej. Od zachodu do centrum kraju przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

W środę dominować będą chmury, szczególnie na zachodzie i północy, gdzie miejscami spodziewany jest deszcz. Na południu od rana jest raczej sucho, choć lokalnie występują gęste mgły. Na południowym wschodzie dzień rozpoczął się lekkim mrozem, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie.

I tak ma być w ciągu kilku najbliższych dni. Mrozu nie doświadczymy nawet w nocy.

Ciepło, ale deszczowo w Polsce

Najwięcej słońca można spodziewać się na wschodzie i południu Polski. W regionach takich jak Opolszczyzna, Podlasie, Mazowsze, Podkarpacie, ziemia świętokrzyska oraz Lubelszczyzna opady będą sporadyczne.

Na zachodzie i Pomorzu chmury będą dominować, a deszcz pojawi się głównie na północnym zachodzie. Suma opadów może tam wynieść do 10 mm.

Temperatury - jak na luty - będą dziś wyjątkowo wysokie, od 6-7 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 8-10 st. C w centralnej Polsce, aż do 11-12 st. C na południowym zachodzie i wschodzie Małopolski.

Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, z kierunków południowych. W nocy na północy kraju utrzyma się pochmurna aura, z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu oraz mżawki.

Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C na wschodzie do 3 st. C w centrum.

Co czeka nas w kolejnych dniach?

- W najbliższych dniach będzie przybywać chmur, które przyniosą ze sobą słabe opady deszczu - przekazała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrodzka.

Widać to na mapach opublikowanych przez IMGW. Jedynie od piątku do niedzieli maksymalna temperatura wyniesie 5-6 stopni, w pozostałe słupki rtęci mogą wskazywać od 8 do 10 kresek.

Uwaga na przymrozki na południu kraju. W rejonie zakopanego w weekend temperatura może spaść do -4 st. C.

