Sprawa Mateckiego. Zarzuty dla byłych dyrektorów Lasów Państwowych

We wtorek agenci CBA zatrzymali byłego dyrektora Lasów Państwowych Józefa K., byłego dyrektora Centrum Informacyjnego LP Michała C. oraz byłego dyrektora regionalnej dyrekcji LP w Szczecinie Andrzeja S.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej. W środę przekazano, że postawiono im zarzuty oraz przesłuchano.

Mieli zatrudnić Mateckiego na "fikcyjnych umowach"

Michał C. jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Według prokuratury, w czerwcu i we wrześniu 2020 roku zawarł fikcyjne umowy o pracę z Dariuszem Mateckim, "bez uzasadnionej merytorycznie i faktycznie potrzeby, mając świadomość, że w rzeczywistości praca ta nie będzie wykonywana, co służyło jedynie uzyskaniu przez pozornie zatrudnioną osobę nieuprawnionej korzyści majątkowej w łącznej wysokości 320 722 zł brutto i stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego".