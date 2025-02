Waleń w Bałtyku. Akcja ratunkowa w Międzyzdrojach

Sebastian Kluska, dyrektor SAR, opublikował zdjęcie ogromnego ssaka w mediach społecznościowych, informując, że jednostka ratownicza z Dziwnowa pomaga w uwolnieniu zwierzęcia. - Otrzymaliśmy informację, że kilkaset metrów od brzegu jest zaplątany w sieci waleń. Ale na razie nie wiadomo, czy to jest humbak, czy wieloryb. Zwierzę prawdopodobnie żyje - przekazała Ewa Wieczorek, rzeczniczka Urzędu Morskiego.

Na miejscu pracują strażacy z OSP i PSP Międzyzdroje, ratownicy WOPR, SAR oraz pracownicy Urzędu Morskiego i Wolińskiego Parku Narodowego. Celem jest uwolnienie humbaka bez narażania go na stres i obrażenia.

Humbaki rzadko pojawiają się w wodach Bałtyku, co budzi zainteresowanie naukowców badających przyczyny ich migracji. Pierwsze doniesienia mówiły, że humbak znajduje się 400 m od brzegu, później odległość zmniejszono do 200 m, a lokalne media informują, że jest to zaledwie 80 m od linii brzegowej.