Interwencja policji przed wiecem. Awantura z prawicową stacją

Rafał Trzaskowski gościł we wtorek w Błoniu w woj. mazowieckim, gdzie mówił m.in. o spotkaniu Emmanuela Macrona z Donaldem Trumpem czy o rozmowie prezydenta USA z Andrzejem Dudą.

Na spotkanie otwarte Rafała Trzaskowskiego nie została wpuszczona ekipa telewizji wPolsce24. Jak donosi "Fakt", dwóm pracownikom sztab kandydata KO na prezydenta zablokował możliwość wejścia, na co zainteresowani zareagowali, wzywając policję.

Interwencja policji i reakcje sztabu

Na miejscu pojawiła się policja, jednak funkcjonariusze nie zmienili decyzji sztabu Trzaskowskiego. Zasugerowali jedynie, aby ekipa wPolsce24 skierowała sprawę do sądu, jeśli czuje się pokrzywdzona. W efekcie pracownicy stacji zrezygnowali z dalszych prób wejścia na spotkanie.

Taka decyzja ze strony współpracowników kandydata KO w wyborach prezydenckich to efekt niedawnego zdarzenia z udziałem osób z prawicowej telewizji.

W połowie lutego doszło do sytuacji, kiedy to operator wPolsce24 opluł współpracownika Rafała Trzaskowskiego. "Składamy zawiadomienie do policji i KRRiT" - informowała wówczas Wiola Paprocka, szefowa sztabu kandydata KO na prezydenta.