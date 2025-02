Do skandalicznego zdarzenia doszło podczas konferencji prasowej, na której obecni byli m.in. dziennikarze telewizji wPolsce. Między operatorem stacji a współpracownikiem Rafała Trzaskowskiego doszło do przepychanki. Jej finał uchwyciła kamera. "Składamy zawiadomienie na policję oraz do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - przekazała szefowa sztabu Trzaskowskiego Wioletta Paprocka.