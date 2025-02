Ocenił rozmowę Trump-Putin. Kosiniak-Kamysz: dobrze, że do niej doszło

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że to dobrze, że doszło do rozmów pomiędzy Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem. Stwierdził, że jest jeden warunek konieczny do osiągnięcia pokoju. - W żaden sposób Putin nie może poczuć się zwycięzcą tej wojny - mówił.