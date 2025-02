We wtorek doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi RP przez samolot Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w środę, że Rosjanie poinformowali polską stronę, że do incydentu doszło nieumyślnie. Były też przeprosiny.