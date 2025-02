"Wątek wyborczy" w sprawie Mateckiego. Bodnar zdradza

Prokurator generalny minister sprawiedliwości Adam Bodnar we wtorek poinformował o złożeniu wniosku o uchylenie immunitetu posła PiS Dariusza Mateckiego. Chodzi o kwestię m.in. rzekomego ustawiania konkursów pod dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu też fikcyjną pracę w Lasach Państwowych.

Bodnar był pytany o sprawę Mateckiego w Polsat News. - To jest sygnał, że rozliczenia dalej idą do przodu, wbrew wszystkim obawom, wbrew krytykom. I że te wszystkie postępowania przygotowawcze mają określony rytm - mówił.

- Śledztwo ma charakter rozwojowy. To, że różne rzeczy zostały przedstawione w tym wniosku, to nie znaczy, że jeszcze nie ma innych okoliczności tutaj do zbadania. I dlatego prokuratura uzasadnia, że konieczne jest tymczasowe aresztowanie, bo wtedy będzie można zabezpieczyć dalsze postępowanie - mówił Bodnar.