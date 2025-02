Papież chce się widzieć z kardynałami. Nagła decyzja Franciszka

Spotkanie ma zostać zwołane ze względu na kanonizacje świętych - to zwyczaj, który funkcjonuje w Watykanie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pogorszenie stanu zdrowia Franciszka. Media przypominają, że Benedykt XVI ogłosił swoja abdykację 11 lutego 2013 roku, także w trakcie konsystorza zwołanego z takiej samej okazji.

Hierarchowie pytani o potencjalną abdykację Franciszka nie chcą zabierać jednoznacznego stanowiska. Metropolita Marsylii kard. Jean-Marc Aveline stwierdził, że "wszystko jest możliwe". Z kolei kard. Gianmarco Ravasi stwierdził w rozmowie z Corriere della Sera, że gdyby Franciszek miał trudności z wykonywaniem swoich obowiązków, to podejmie taką decyzję". Wątpi jednak, by stało się to w tym roku, ze względu na obchodzony w Kościele Rok Jubileuszowy.