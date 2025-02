Gen. Komornicki alarmuje: Polska nie jest przygotowana

- Według mojej oceny mamy na to pięć lat, może być więcej - powiedział były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. Leon Komornicki pytany o to, czy Putin może dzisiaj uderzyć w taki kraj jak Polska. Odpowiedział też na pytanie, czy Polska jest przygotowana na ten ewentualny atak i jasno przekazał, co sądzi o przywróceniu powszechnego poboru do wojska.