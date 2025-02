Żadnych "długów" po stronie Ukrainy. Zełenski komentuje porozumienie z USA

Prezydent miał podkreślić, że nie widział jeszcze ostatecznej formy umowy, gdyż nie on prowadził w tej sprawie negocjacje.

- Główne kwestie, które tam poruszyłem, brzmią bardzo dobrze. Zespoły naprawdę pracowały - zarówno Ukraińcy, jak i Amerykanie. Najważniejsze dla mnie było to, że nie jesteśmy dłużnikami, pomimo tego, co mówią media. Umowa nie zawiera 500 miliardów dolarów długu, ani 350 miliardów dolarów, ani 150 miliardów dolarów. Uważałem, że byłoby to niesprawiedliwe wobec nas - powiedział.