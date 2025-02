Umowa USA‑Ukraina. Opublikowano treść dokumentu

Stany Zjednoczone i Ukraina wynegocjowały całą umowę o utworzeniu Funduszu Odbudowy, który ma wspierać odbudowę kraju i stabilizację jego gospodarki. Fundusz będzie finansowany głównie z dochodów pochodzących z ukraińskich zasobów naturalnych, takich jak ropa, gaz i minerały, z których 50 proc. trafi na jego konto. Dodatkowo przewidziane jest wsparcie finansowe ze strony USA w postaci środków pieniężnych i instrumentów finansowych.

Fundusz będzie zarządzany wspólnie przez przedstawicieli obu rządów, a jego środki mają być reinwestowane co najmniej raz w roku na Ukrainie. W umowie zawarto mechanizmy kontroli, które mają zapobiegać nadużyciom oraz obchodzeniu sankcji. Dokument ma charakter prawnie wiążący i będzie realizowany zgodnie z wewnętrznymi procedurami obu państw.

Pod umową podpiszą się minister finansów USA Skott K. G. Bessent oraz wicepremier Ukrainy Julia Swyrydenko.

Dokument zaczyna się od uznania wsparcia finansowego i materialnego, jakie Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku. Podkreślona została także wola amerykańskiego narodu do inwestowania we współpracę z Ukrainą oraz odbudowę jej gospodarki.

W dalszej części preambuły obie strony deklarują dążenie do trwałego pokoju oraz długoterminowego partnerstwa politycznego i gospodarczego. Wskazano również na historyczne zobowiązania Ukrainy wobec bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym jej decyzję o rezygnacji z trzeciego co do wielkości arsenału broni jądrowej.

"BIORĄC POD UWAGĘ, że Stany Zjednoczone Ameryki udzieliły znaczącego finansowego i materialnego wsparcia Ukrainie od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku,

BIORĄC POD UWAGĘ, że amerykański naród pragnie inwestować razem z Ukrainą w wolną, suwerenną i bezpieczną Ukrainę;

BIORĄC POD UWAGĘ, że Stany Zjednoczone Ameryki i Ukraina dążą do trwałego pokoju na Ukrainie i długoterminowego partnerstwa między ich narodami i rządami…" - czytamy w umowie.







Pełna treść umowy USA-Ukraina

Trzy kluczowe założenia umowy o Funduszu Odbudowy

1. Finansowanie odbudowy Ukrainy

Fundusz będzie zasilany środkami pochodzącymi głównie z dochodów z ukraińskich zasobów naturalnych. Zgodnie z umową, 50 proc. dochodów z eksploatacji ropy, gazu i minerałów trafi na konto Funduszu, a dodatkowe wsparcie zapewni strona amerykańska.

2. Wspólne zarządzanie i reinwestycja środków

Fundusz będzie zarządzany wspólnie przez przedstawicieli rządu Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Zgromadzone środki będą reinwestowane co najmniej raz w roku w odbudowę infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa oraz rozwój gospodarki Ukrainy.

3. Mechanizmy kontroli i zabezpieczenie inwestycji

W umowie przewidziano mechanizmy zapobiegające nadużyciom, korupcji oraz obchodzeniu sankcji. Stany Zjednoczone zobowiązały się do ochrony wzajemnych inwestycji oraz wsparcia Ukrainy w uzyskaniu międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa

Pełna treść dokumentu

Poniżej prezentujemy pełną treść dokumentu:

DWUSTRONNA UMOWA O USTANOWIENIU ZASAD I WARUNKÓW FUNDUSZU ODBUDOWY

Preambuła

BIORĄC POD UWAGĘ, że Stany Zjednoczone Ameryki udzieliły znaczącego wsparcia finansowego i materialnego Ukrainie od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku;

BIORĄC POD UWAGĘ, że naród amerykański pragnie inwestować razem z Ukrainą w wolną, suwerenną i bezpieczną Ukrainę;

BIORĄC POD UWAGĘ, że Stany Zjednoczone Ameryki i Ukraina dążą do trwałego pokoju na Ukrainie i trwałego partnerstwa między ich narodami i rządami;

BIORĄC POD UWAGĘ, że Stany Zjednoczone Ameryki i Ukraina uznają wkład, jaki Ukraina wniosła w umacnianie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, dobrowolnie rezygnując z trzeciego co do wielkości arsenału broni jądrowej na świecie;

BIORĄC POD UWAGĘ, że Stany Zjednoczone Ameryki i Ukraina pragną zapewnić, aby ci, którzy działali wrogo wobec Ukrainy w konflikcie, nie odnieśli korzyści z odbudowy Ukrainy po osiągnięciu trwałego pokoju;

DLATEGO TERAZ Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rząd Ukrainy (każdy z nich zwany "Uczestnikiem") zawierają niniejszą Dwustronną Umowę o ustanowieniu zasad i warunków Funduszu Odbudowy w celu pogłębienia partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Ukrainą, jak określono w niniejszym dokumencie.

1. Tworzenie Funduszu

Rządy Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki w celu osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie zamierzają utworzyć Fundusz Odbudowy (Fundusz), tworząc partnerstwo w Funduszu poprzez wspólną własność, która zostanie dalej określona w Umowie o Funduszu. Wspólna własność będzie uwzględniać aktualne wkłady Uczestników, jak określono w Rozdziałach 3 i 4. Zarządzanie Funduszem będzie sprawowane wspólnie przez przedstawicieli rządu Ukrainy i rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bardziej szczegółowe warunki dotyczące zarządzania i działalności Funduszu zostaną określone w dodatkowej umowie (Umowa o Funduszu), która zostanie uzgodniona w ramach negocjacji bezpośrednio po zawarciu niniejszej Dwustronnej Umowy.

Maksymalne wykorzystanie posiadanych kapitałów i interesów finansowych Funduszu, należących do rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także przyznanie przedstawicielom rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki prawa do podejmowania decyzji, będzie odbywać się w granicach dozwolonych przez obowiązujące prawo Stanów Zjednoczonych.

Żaden z Uczestników nie będzie sprzedawać, przekazywać lub w inny sposób bezpośrednio czy pośrednio zbywać żadnej części swojego udziału w Funduszu bez uprzedniej pisemnej zgody drugiego Uczestnika.

2. Inwestycje i reinwestycje Funduszu

Fundusz będzie zbierał i reinwestował dochody wpłacane do Funduszu, po odliczeniu kosztów ponoszonych przez Fundusz, a także będzie generował dochody z przyszłej monetyzacji wszelkich odpowiednich zasobów naturalnych będących własnością państwową Ukrainy (niezależnie od tego, czy są one w bezpośredniej, czy pośredniej własności państwowej Ukrainy), jak określono w Rozdziale 3.

3. Wkłady Ukrainy do Funduszu

Rząd Ukrainy będzie wnosił do Funduszu 50 proc. wszystkich dochodów uzyskanych z przyszłej monetyzacji zasobów naturalnych będących własnością państwową Ukrainy, niezależnie od tego, czy są one w bezpośredniej, czy pośredniej własności państwowej Ukrainy. Dotyczy to m.in. złóż surowców mineralnych, węglowodorów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz innych surowców wydobywczych i infrastruktury związanej z zasobami naturalnymi (takich jak terminale LNG czy infrastruktura portowa), zgodnie z dodatkowym opisem w Umowie o Funduszu.

Aby uniknąć wątpliwości, źródła dochodów Funduszu nie obejmują bieżących źródeł dochodów budżetu Ukrainy. Terminy, zakres i stabilność wpłat będą określone w Umowie o Funduszu.

Fundusz może według własnego uznania uznać lub zwrócić rządowi Ukrainy rzeczywiste koszty poniesione na nowe projekty, z których Fundusz generuje dochody.

Wpłaty do Funduszu będą reinwestowane co najmniej raz w roku na Ukrainie w celu zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony i dobrobytu Ukrainy, co zostanie dodatkowo określone w Umowie o Funduszu. Umowa o Funduszu określi także zasady dotyczące przyszłych dywidend.

4. Wsparcie finansowe Stanów Zjednoczonych

Zgodnie z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki będzie wspierać długoterminowe zobowiązania finansowe na rzecz stabilnego i gospodarczego rozwoju Ukrainy. Dalsze wkłady mogą obejmować środki pieniężne, instrumenty finansowe oraz inne istotne materialne i niematerialne aktywa, które są kluczowe dla odbudowy Ukrainy.

5. Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny Funduszu zostanie zaprojektowany tak, aby inwestować w projekty na Ukrainie i przyciągać inwestycje na rzecz rozwoju, przetwarzania i monetyzacji wszystkich aktywów państwowych i prywatnych, w tym złóż surowców mineralnych, węglowodorów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz innej infrastruktury wydobywczej, portowej i państwowej. Rządy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy zamierzają, aby proces inwestycyjny stworzył dodatkowe możliwości dla dystrybucji środków i większej reinwestycji w celu zapewnienia wystarczających zasobów kapitałowych na odbudowę Ukrainy.

Uczestnicy zastrzegają sobie prawo do podejmowania niezbędnych działań w celu ochrony i maksymalizacji wartości swoich interesów gospodarczych w Funduszu.

6. Gwarancje i zobowiązania

Umowa o Fundusz obejmie stosowne gwarancje i zobowiązania, w tym zobowiązanie, że żadne zobowiązania Ukrainy wobec osób trzecich lub te, które Ukraina może podjąć w przyszłości, nie spowodują sprzedaży, przeniesienia, zastawu lub innego obciążenia aktywów Funduszu, lub środków Funduszu.

Przy opracowywaniu Umowy o Fundusz Uczestnicy będą unikać konfliktów z zobowiązaniami Ukrainy w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej lub zobowiązaniami wobec międzynarodowych instytucji finansowych.

7. Charakter komercyjny

Umowa o Fundusz będzie miała charakter komercyjny i podlegać ratyfikacji przez Parlament Ukrainy zgodnie z prawem Ukrainy o międzynarodowych umowach.

8. Mechanizmy kontroli

Umowa o Fundusz przewiduje szczególne mechanizmy kontroli zapobiegające osłabieniu, naruszeniu lub obejściu sankcji i innych środków ograniczających.

W Umowie o Fundusz zostanie położony szczególny nacisk na mechanizmy kontroli, które zapobiegną osłabieniu, naruszeniu lub obejściu sankcji oraz innych środków ograniczających.

9. Przygotowanie Umowy o Fundusz

Tekst Umowy o Fundusz zostanie niezwłocznie opracowany przez grupy robocze pod przewodnictwem upoważnionych przedstawicieli Rządu Ukrainy i Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Osobami kontaktowymi odpowiedzialnymi za przygotowanie Umowy o Fundusz na podstawie tej Dwustronnej umowy są:

• Ze strony Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki: Ministerstwo Finansów,

• Ze strony Rządu Ukrainy: Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki.

10. Znaczenie Dwustronnej Umowy i Umowy o Fundusz

Ta Dwustronna Umowa oraz Umowa o Fundusz będą stanowić nieodzowne elementy architektury dwustronnych i wielostronnych porozumień, a także konkretne kroki w kierunku ustanowienia trwałego pokoju, wzmocnienia bezpieczeństwa gospodarczego oraz odbudowy Ukrainy, zgodnie z celami określonymi w preambule tej Dwustronnej Umowy.

Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki wesprze wysiłki Ukrainy na rzecz uzyskania gwarancji bezpieczeństwa niezbędnych do stworzenia trwałego pokoju. Uczestnicy podejmą starania o określenie wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony wzajemnych inwestycji, zgodnie z postanowieniami Umowy o Fundusz.

11. Obowiązkowy charakter Umowy

Ta Dwustronna Umowa ma charakter wiążący i będzie realizowana przez każdego Uczestnika zgodnie z jego wewnętrznymi procedurami. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rząd Ukrainy zobowiązują się niezwłocznie przystąpić do negocjacji dotyczących Umowy o Fundusz.

Niniejsza umowa została sporządzona w językach angielskim i ukraińskim, a oba teksty są jednakowo autentyczne.

Podpisano:

Ze strony Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki:

Skott K. G. Bessent, Minister Finansów

Ze strony Rządu Ukrainy: