Cztery zabójstwa w Warszawie. Szef MSWiA zabrał głos

- Policja bardzo intensywnie zajmuje się tą sprawą. Za wcześnie jest, żeby łączyć te sprawy lub łączyć je z jakąś kategorią przestępstwa. Natomiast budzi to nasz niepokój i policja prowadzi intensywne działania, o których będziemy informowali. Trwają czynności, są różne tropy i ślady i myślę, że policja sobie z tym poradzi - powiedział Siemoniak.

We wtorek na Ursynowie, w bloku przy ulicy Wąwozowej, odkryto ciało 73-letniej kobiety, która prawdopodobnie została uduszona. Zbrodnia ta może być powiązana z trzema innymi przypadkami śmierci seniorek w Warszawie, do których doszło w Śródmieściu i na Ochocie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn - Polaka i Ukraińca, co może być kluczowe dla dalszego śledztwa.