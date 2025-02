Magierowski: Putin mistrzowsko manipuluje USA

Marek Magierowski, były ambasador RP w USA, w Porannej rozmowie w RMF FM skomentował pokojowe plany Donalda Trumpa i działania USA, zmierzające do zakończenia wojny w Ukrainie. Powiedział że Putin "mistrzowsko rozgrywa USA" . - Stany Zjednoczone chyba nie do końca zdają sobie z tego sprawę - dodał dyplomata.

Co Ukraina dostanie za surowce? Jest odpowiedź Trumpa

Zdaniem Magierowskiego Polska powinna się przygotować nawet na najczarniejsze scenariusze. - Biorąc pod uwagę to, co mówił prezydent Trump w ostatnim czasie i jaką atmosferę wytworzył w relacjach transatlantyckich, nie wykluczam scenariusza, że NATO zostanie bardzo poważnie osłabione - ostrzegł. Były ambasador dodał jednak, że nie musi to oznaczać wyjścia USA z tej organizacji.