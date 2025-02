Hamas wydał oświadczenie. Oskarża Izrael

W oświadczeniu Hamasu podkreślono: "Trzymamy się warunków zawieszenia broni, (...) to okupanci (Izrael) nie dotrzymują swoich zobowiązań i są przez to odpowiedzialni za komplikacje i opóźnienia". W poniedziałek Hamas ogłosił wstrzymanie kolejnej rundy wymiany zakładników na palestyńskich więźniów, co miało nastąpić w sobotę.