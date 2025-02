Nawrocki uderza w Tuska. "Lokaj państwa niemieckiego"

- To typowe dla kandydata Kaczyńskiego, że posługuje się kłamstwem i personalnym atakiem, gdy nie ma żadnych argumentów merytorycznych. Trudno się dziwić, bowiem został wyciągnięty przez PiS "z kapelusza", tylko po to, by poudawać niezależnego eksperta. Przypomnijmy, że Nawrocki swoją karierę zawdzięcza wyłącznie partyjnym nominacjom i za to dziś odwdzięcza się swoim politycznym mocodawcom. Okazuje się, że prócz hejtu nie ma on niczego do zaproponowania wyborcom - powiedział Budka w rozmowie z PAP.

Dodał, że model ustrojowy, o którym powiedział zadający mu pytanie mężczyzna, to model prezydencki. - Myślę, że gdy zostanę prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, to mogę zagwarantować, bo jestem osobą i człowiekiem skutecznym, (...) że zmobilizuję premiera Donalda Tuska do ciężkiej pracy dla Polski. A jak nie będzie gotowy pracować dla Polski, to myślę, że powinien się wówczas podać do dymisji - podkreślił Nawrocki. Publiczność skandowała później: "Do Berlina! Do Berlina!".