Nawrocki nawiązał do sprawy zabójstwa księdza. Zignorował apel

Karol Nawrocki, który we wtorek gościł w Kłobucku, nawiązał w czasie swojej wypowiedzi do sprawy niedawnego zabójstwa księdza w tym mieście, mówiąc, że "to kolejny już bardzo brutalny akt morderstwa i wandalizmu wymierzony w Kościół katolicki". Wcześniej metropolita częstochowski abp Wacław Depo apelował o to, aby powstrzymać się od mówienia o tej sprawie "w kontekście politycznym".