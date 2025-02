Eksplozje w Syrii. Nowa strategia Izraela

Biuro ministra Kaca ogłosiło, że izraelskie lotnictwo prowadzi intensywne naloty w ramach nowej polityki "pacyfikacji południowej Syrii" . W oświadczeniu podkreślono, że nie pozwolą, by południe Syrii stało się tym, czym jest południe Libanu.

W komunikacie izraelskiej armii zaznaczono, że celem nalotów były m.in. składy broni , które stanowiły zagrożenie dla obywateli Izraela. Premier Benjamin Netanjahu ogłosił, że Izrael domaga się, by na terenach na południe od Damaszku nie stacjonowały wojska nowego rządu.

W grudniu 2024 r. koalicja rebeliantów obaliła reżim Baszszara al-Asada, co doprowadziło do wzmożenia izraelskich działań wojskowych. Izraelskie lotnictwo regularnie atakuje cele wojskowe w Syrii, a naloty nasiliły się w czasie walk, które doprowadziły do upadku Asada. Od 2011 r. teren Syrii jest kontrolowany przez różne grupy zbrojne, a nowy rząd zapowiedział stworzenie jednej ogólnonarodowej armii.