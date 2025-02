Znów spadł samolot w USA Są ofiary. Dramatyczne nagranie z wieży

- Co tam się dzieje? - słychać głos kontrolera ruchu lotniczego.

- Mamy zagubiony samolot. Nie jesteśmy dokładnie pewni, co się stało. Próbujemy to ustalić - odpowiada inny kontroler. - Lotnisko zostaje zamknięte, brak przylotów i odlotów - dodaje.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) potwierdziła, że samolot miał sześciu pasażerów na pokładzie i był w drodze do Springfield-Branson National Airport w stanie Missouri.

- Samolot wymknął się spod kontroli załogi. Nie był to kontrolowany lot w stronę ziemi. Możliwe, że doszło do awarii mechanicznej stabilizatora, steru wysokości, trymera lub nawet przesunięcia ładunku do tyłu w kabinie - powiedział Anderson.