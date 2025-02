Zdewastowany plac zabaw w Ząbkach: mieszkańcy oburzeni

Mieszkańcy Ząbek nie kryją oburzenia. - To jest skandal, żeby po tak krótkim czasie plac zabaw był w takim stanie. Nic ci młodzi ludzie nie potrafią uszanować - mówi jedna z mieszkanek. Problemem jest brak nadzoru, co prowadzi do wieczornych spotkań młodzieży, hałasów i dewastacji.