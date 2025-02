Jak powiedział szef klubu PiS, jego ugrupowanie uważa słowa, które wypowiedziała minister edukacji "za nikczemne i fałszywe". - Uważamy też, że w ten sposób wpisuje się w fałszywą narrację niemiecką. Niemcy próbują uciec od odpowiedzialności za Holokaust, przerzucając tę odpowiedzialność na nazistów i na Polaków, co jest fałszem historycznym. Sprzeciwiamy się temu - podkreślił.

- Minister Nowacka straciła kwalifikacje do tego, żeby zasiadać w polskim rządzie po wypowiedzeniu tych słów - zaznaczył Błaszczak.

Podczas konferencji Nowacka powiedziała, że "na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady". Minister tłumaczyła później, że było to przejęzyczenie. "Oczywiste jest, że obozy zbudowali Niemcy, a polskich nazistów nie było" - napisała na X, przepraszając za błąd.

Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie zamierza wyciągać drastycznych konsekwencji z powodu przejęzyczenia Nowackiej. Wezwał do rozróżnienia przypadkowych błędów od poważnych kwestii politycznych. Błaszczak jednak uważa, że Nowacka powinna zrezygnować z funkcji. "Jeśli ma honor, to powinna sama podać się do dymisji" - napisał na X.