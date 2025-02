Tego obawia się Putin. "Morderstwa i gwałty"

Według danych od lutego 2022 r. w inwazji na Ukrainę zginęło i zostało rannych od 300 do 800 tys. rosyjskich wojskowych. Ci, którzy wracają z frontu, często przenoszą strach i rozgoryczenie do swoich rodzinnych miejscowości. W 2023 r. rosyjskie sądy skazały 116 żołnierzy za morderstwa z premedytacją, co jest dramatycznym wzrostem w porównaniu z poprzednimi latami.

Jednocześnie wojna prowadzi do eskalacji przemocy wewnątrz Rosji. - Z jednej strony władze są tego świadome, bo one nie pozwalają na masową rotację żołnierzy. Ci, którzy raz poszli w kamasze i są na froncie, mogą wrócić co najwyżej na krótkie przepustki, bo rosyjskie społeczeństwo się na nich skarży. Natomiast nie ma masowego powrotu Rosjan z frontu do domów. Chyba że w foliowych workach - podkreśliła Chawryło.