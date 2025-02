Mówi o rozbiorze Ukrainy. Skandal. "Lwów dostaje się Polakom"

- Cóż, droga jest nieunikniona. (...) Świat się zmienia, więc zmieniają się i granice. A więc gdzie my jesteśmy? My mamy Bukowinę północną, mamy Budziak i mamy północną część Maramuresz na Zakarpaciu - część tego regionu należy się Węgrom. Lwów dostaje się Polakom. No i zostaje Małorosja (XIV-wieczna nazwa określająca ziemie ukraińskie, dziś używana przez rosyjskich nacjonalistów, kwestionujących istnienie odrębnego narodu ukraińskiego) - wyliczył roszczenia prokremlowski polityk.