Dziś na Ukrainie nie przeprowadza się wyborów pod pretekstem stanu wojennego. (...) Tak naprawdę nie ma znaczenia, jaki procent ma [Zełenski - przyp.red.], cztery czy ilekolwiek. Jego ocena, według naszych danych - a są one obiektywne - stanowi dokładnie połowę oceny jego potencjalnego najbliższego rywala politycznego. To pan Załużny, były dowódca ukraińskich sił zbrojnych, który został zesłany do Londynu, jego notowania są dokładnie dwa razy wyższe. A jeśli dojdzie do negocjacji, to możliwe, że trzeba będzie szybko znieść stan wojenny, natychmiast iść na wybory.