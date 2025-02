2024 YR4 zagraża Ziemi? Naukowcy zmienili zdanie

Po dwóch miesiącach intensywnych badań naukowcy z NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) niemal całkowicie wykluczyli zagrożenie ze strony asteroidy 2024 YR4. Jak podała we wtorek agencja AP, wcześniejsze szacunki prawdopodobieństwa zderzenia z Ziemią wskazywały na 3 proc. Obecnie ESA obniżyła to ryzyko do 0,001 proc., a NASA do 0,0027 proc.