Ostrowski zawieszony. W sieci lawina komentarzy

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał, że złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa "zamachu stanu" przez premiera Donalda Tuska, członków rządu oraz koalicji rządzącej. Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski, dawny współpracownik Zbigniewa Ziobry, miał wszcząć w tej sprawie śledztwo.

"Zawieszenie przez Adama Bodnara prok. Ostrowskiego w sytuacji, gdy badane przez niego zawiadomienie dotyczy bezpośrednio Bodnara pokazuje, że prokuratura jest dziś ręcznie sterowaną prywatną instytucją Tuska i Bodnara. Ta decyzja to swoiste przyznanie się do winy Bodnara. Śmiali się z zawiadomienia, ale robią wszystko by zablokować śledztwo" - napisał poseł PiS Sebastian Kaleta.