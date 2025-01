Do sugestii o ekspansji terytorialnej USA Trump powrócił podczas sobotniego wiecu w Las Vegas, który miał być okazją do podziękowania za wyborczy tryumf w Nevadzie.

- Wkrótce staniemy się dużym krajem, w niezbyt odległej przyszłości, miło to będzie zobaczyć. Wiecie, przez lata mieliśmy ten sam rozmiar, co do metra kwadratowego - a tak właściwie to pewnie zmniejszyliśmy się - ale już wkrótce możemy się stać większym krajem - powiedział.

USA poza WHO. Trump nie wykluczył powrotu

Podczas wystąpienia w Las Vegas Trump nawiązał też do decyzji o opuszczeniu przez Stany Zjednoczone Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). - USA płaciły zbyt wiele na WHO w porównaniu do wielokrotnie mniej łożących na budżet tej organizacji Chin - stwierdził prezydent USA.

Dodał, że WHO proponowała mu obniżenie składki do poziomu chińskiego, lecz odrzucił tą propozycję. Trump nie wykluczył jednak, że Stany Zjednoczone powrócą do WHO, jeśli organizacja ta się "trochę oczyści".

Decyzja o opuszczeniu WHO ma wejść w życie w styczniu przyszłego roku.