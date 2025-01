Chce zmienić mapy. Trump odgraża się nie tylko ws. Grenlandii

- Zamierzamy zmienić nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Zatoka Amerykańska – co za piękna nazwa – powiedział na konferencji prasowej w swoim klubie Mar-a-Lago na Florydzie Donald Trump. – To jest właściwe - dodawał w swoim stylu.

Prezydent-elekt nie sprecyzował, kiedy i w jaki sposób zamierza dokonać zmiany, twierdząc, że szczegółowe informacje przekaże w przyszłości. Jak wyjaśniał, to Amerykanie wykonują w tym obszarze "większość roboty", co ma być powodem do zmiany.