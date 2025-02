Papież skrytykował Trumpa. Natychmiastowa odpowiedź

- Chciałbym, żeby skupił się na Kościele katolickim, a my będziemy martwić się o granice. Chce nas zaatakować, bo zabezpieczamy nasze granice? Ma mur wokół Watykanu, prawda? (...) My nie możemy mieć muru wokół Stanów Zjednoczonych - powiedział Tom Homan podczas krótkiego briefingu w Białym Domu.

Wcześniej we wtorek papież Franciszek w liście do biskupów ze Stanów Zjednoczonych w ostrych słowach skrytykował politykę migracyjną prezydenta USA Donalda Trumpa. W ogłoszonym we wtorek przesłaniu papież podkreślił, że nie można tego zaakceptować.