Biały Dom ogłosił wymianę więźniów z Rosją. Marc Fogel wraca do USA

O uwolnienia z rosyjskiego więzienia i powrotu do Stanów Zjednoczonych Marca Fogela, nauczyciela i byłego pracownika dyplomacji, poinformował we wtorek Biały Dom. Waszyngton przeprowadzi wymianę więźniów z Rosją. Do ustaleń doszło podczas wizyty w Moskwie członka administracji prezydenta Donalda Trumpa.