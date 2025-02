Jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rosja musi płacić

Tybunał uznał w ogłoszonym we wtorek werdykcie, że Rosja powinna wypłacić odszkodowania w wysokości 7500 euro każdej z osób i organizacji, które złożyły skargę. Ponadto powinna pokryć koszty (po 850 euro) kosztów sądowych.

Do trybunału zwróciło się 178 osób i dwie organizacje medialne - "Nowaja Gazieta" oraz telewizja Dożd, należące do najważniejszych mediów niezależnych działających w Rosji do lutego 2022 roku, gdy kraj ten rozpoczął inwazję na Ukrainę.