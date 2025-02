TVN24 przerwał wywiad. Minister oburzony: poniżej krytyki

Trump przeszarżował? Ekspert o rozmowach USA z Rosją. "Putin wie"

Widzowie stacji zobaczyli przekaz na żywo z Londynu. Kuczmierowski pytany o to, kto decydował o zakupach od Pawła S., mówił, że była to duża grupa ludzi. - Nie miałem z tym do etapu wyboru nic wspólnego. To wszystko jest w dokumentach - mówił Kuczmierowski. Na pozostałe pytania nie chciał odpowiadać, podkreślając, że będzie o tym mówił w prokuraturze albo w sądzie. TVN24 po tym momencie wrócił do nadawania "Kropki nad i".