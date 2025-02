To nowy trend na ferie. Rodzice zimą zabierają dzieci nad morze

- Może to dlatego, że w górach nie ma śniegu - zastanawia się. I jak wskazuje - turyści przyjeżdżają i podczas weekendów, i w ciągu tygodnia. - Rodziny sporo spacerują, ale w naszych stronach jest dużo innych możliwości, również zimą. Mamy coraz więcej całorocznych restauracji z lokalną kuchnią, mamy hotele i pensjonaty z ogrzewaniem, a nieraz z basenami i saunami. Do tego dochodzą kolejne nowe szlaki, również rowerowe. Można u nas spędzać aktywnie czas niezależnie od pory roku. A oprócz tego można teraz korzystać ze sprawdzonych atrakcji - mówi. I wymienia: to chociażby fokarium w Helu, aquaparku w Redzie czy wieża widokowa we Władysławowie.