Zima wraca do Polski. Jest prognoza na najbliższe dni

Obecnie pogodę w Polsce kształtuje wyż Elvira. Jak podaje synoptyk Tomasz Wakszyński z tvnmeteo.pl, przemieszcza się on w kierunku zachodniej Ukrainy. Od zachodu nadciągają masy wilgotniejszego powietrza, które w pełni dotrą do kraju w nocy ze środy na czwartek.

W środę na wschodzie, w centrum i na północy kraju będzie słonecznie. Od południowego zachodu zacznie wzrastać zachmurzenie, a na krańcach południowo-zachodnich wystąpią pierwsze opady śniegu.

Do Polski wraca zima. Od czwartku opady śniegu

Najzimniej będzie na Podlasiu. Temperatura wyniesie tam około -1 stopni C. Na południowym zachodzie nieco cieplej, do 4 st. C.

Czwartek przyniesie wzrost zachmurzenia i opady śniegu w większości kraju. Na północnym wschodzie będzie pogodnie, a w pozostałych regionach dominować będzie duże zachmurzenie. Temperatura wyniesie od 1 do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Od piątku na pogodę w Polsce wpłynie wyż znad północnej Skandynawii, przynosząc chłodniejsze powietrze arktyczne. Spodziewane są przelotne opady śniegu i ochłodzenie.

Temperatura spadnie do -2 st. C. Ujemne wartości na termometrach pojawią się na Suwalszczyźnie. Do -3 stopni będzie na południu. IMGW zapowiada marznące opady, oblodzenie i silny mróz.

W sobotę i niedzielę zachmurzenie będzie zmienne z możliwymi przelotnymi opadami śniegu. Na północy kraju mogą wystąpić opady krupy śnieżnej.

Temperatura w sobotę wyniesie od -3 st. C na Podlasiu do 0 st. C w pozostałej części kraju, a w niedzielę od -4 st. C na Suwalszczyźnie do -1-0 st. C w innych regionach.