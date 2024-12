Trump złożył świąteczne życzenia. Zasugerował przyłączenie dwóch państw

" Podobnie, (Wesołych Świąt) mieszkańcom Grenlandii, która potrzebna jest Stanom Zjednoczonym ze względów bezpieczeństwa narodowego i którzy chcą, by USA tam były - i będziemy !" - napisał Trump.

To kolejny wpis prezydenta elekta na temat Grenlandii, po wcześniejszych sugestiach, że USA powinny "posiadać" tę największą wyspę świata. Mimo tych twierdzeń, premier Grenlandii zaprzeczył, jakoby istniały plany przyłączenia wyspy do USA.

Trump, składając życzenia świąteczne, odniósł się także do kwestii Kanału Panamskiego, twierdząc, że jest on zarządzany przez chińskich żołnierzy. "Wesołych Świąt wszystkim, w tym wspaniałym żołnierzom z Chin, którzy z miłością, ale nielegalnie, obsługują Kanał Panamski (gdzie straciliśmy 38 000 osób w trakcie jego budowy 110 lat temu), zawsze upewniając się, że Stany Zjednoczone wpłacają miliardy dolarów na 'naprawę', ale nie mają absolutnie nic do powiedzenia w 'niczym'" - napisał Trump.