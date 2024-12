Trumpologia. Co nas czeka w nowym roku?

Zazwyczaj, kiedy prezydent USA ogłasza jakąś propozycję albo polityczny cel, wiadomo, że to właśnie chciałby osiągnąć. Cel może być zbyt ambitny, a prezydentowi zabraknie politycznych sił, by go osiągnąć, ale nikt nie zakłada, że w ogóle nie miał zamiaru go realizować. W przypadku Trumpa nie jest to tak oczywiste.