Jest nowy rozkład lotów. Ryanair podał szczegóły

Ryanair ogłosił rozkład lotów na 2025 rok, wprowadzając 23 nowe trasy z Polski. Irlandzki przewoźnik zaoferuje ponad 20 mln miejsc na trasach z Polski. Wśród nowości są loty z Warszawy do Pizy, z Poznania do Walencji czy z Katowic do Dubrownika.

Ryanair zaprezentował nowy rozkład lotów na 2025 rok, wprowadzając 23 nowe trasy z Polski. Irlandzki przewoźnik po raz pierwszy w historii zaoferuje ponad 20 mln miejsc w samolotach na trasach z Polski.

Wśród nowości znajdziemy loty z Warszawy do Pizy, z Poznania do Walencji czy z Katowic do Dubrownika.

Nowa siatka połączeń Ryanair obejmie ponad 300 tras z Polski, co oznacza więcej lotów do popularnych wakacyjnych destynacji i rozwój regionalnych portów lotniczych. W letnim rozkładzie 2025 pojawią się nowe połączenia w Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Olsztynie-Mazurach. Bezpośrednie połączenie z Warszawy do Pizy otwiera nowe możliwości dla turystów planujących podróże po Toskanii.

Mniejszy ruch na Modlinie

Nie wszystkie polskie lotniska zyskają na zmianach. Lotnisko w Modlinie straci 50 proc. ruchu, co oznacza milion miejsc mniej oraz redukcję liczby stacjonujących tam samolotów z pięciu do czterech. Lotnisko Chopina w Warszawie przejmie część ruchu, zwiększając liczbę miejsc w oferowanych lotach z 400 tys. do blisko 600 tys.