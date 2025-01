Trzy miesiące płatnego urlopu? Nowa propozycja

Związkowa Alternatywa zaproponowała wprowadzenie do Kodeksu pracy prawa do urlopu regeneracyjnego dla pracowników, którzy przepracowali w jednym zakładzie co najmniej siedem lat. "Urlop powinien być w pełni płatny i automatycznie przyznawany na wniosek pracownika" - napisano w oświadczeniu związku.