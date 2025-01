Zełenski ostrzega przed manipulacjami Putina. Zniweczy plany Trumpa?

Prezydent Ukrainy stwierdził, że szef wywiadu wojskowego przekazał na spotkaniu ukraińskiego dowództwa wojskowego informacje o " potencjale militarnym Rosji i gotowości Putina do kontynuowania wojny i manipulowania światowymi przywódcami".

- W szczególności (Putin) chce manipulować dążeniem prezydenta Stanów Zjednoczonych do osiągnięcia pokoju . Jestem przekonany, że żadne rosyjskie manipulacje już się nie powiodą - podkreślił prezydent.

Zełenski ostrzegł, że Rosja może przenieść terror do innych krajów za pomocą dronów. Obecnie atakują one ukraińskie domy i infrastrukturę, ale mogą stać się zagrożeniem dla innych państw. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że drony i rakiety są produkowane z zagranicznych komponentów, co umożliwia rosyjski terror.