Wichury nad Polską. Alerty IMGW

Na Pomorzu prognozowana suma opadów do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 6 st. C na północy; około 8 st. C w centrum, do 11 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, w rejonach podgórskich Karpat miejscami dość silny i silny do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych, na wybrzeżu i Pomorzu z kierunków zmieniających się. Porywy wiatru wysoko w Karpatach do 110 km/h.