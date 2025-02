Zerwane rozmowy w Białym Domu. Zełenski natychmiast wykonał dwa telefony

Rozmowy między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem w Białym Domu zakończyły się niespodziewanie. Prezydent USA zarzucił ukraińskiemu przywódcy brak szacunku dla Ameryki, co doprowadziło do zerwania spotkania. Jak podaje "Financial Times", po opuszczeniu Białego Domu Zełenski skontaktował się telefonicznie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.