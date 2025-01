Pogoda w lutym nas zaskoczy? Jest prognoza dla poszczególnych miast

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Jak informuje IMGW, Europa jest w zasięgu rozległego niżu z głównym ośrodkiem u wybrzeży Norwegii, w strefie oddziaływania frontów atmosferycznych. Tylko krańce południowe i wschodnie kontynentu znajdą się pod wpływem słabego klina wyżu znad Rumunii.

Polska jest na skraju wspomnianego niżu, jedynie południowy wschód kraju jest pod wpływem wyżu znad Rumunii. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciepły weekend

W sobotę w kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na południu kraju z rozpogodzeniami. Na północy nadal okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 9 st. C w centrum, do 14 st. C miejscami na południowym zachodzie.

Wiatr na ogół ma być umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, w rejonach podgórskich Sudetów do 65 km/h, Karpat do 75 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną nawet 85 km/h.

W niedzielę na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie na ogół duże, okresami prognozowane są opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Tylko w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, bez opadów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C, 5 st. C na północy, do 9-11 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 75 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru wyniosą do 100 km/h.

Trwająca zima w Polsce jest wyjątkowo łagodna. Dni ze śniegiem i całodobowym mrozem można policzyć na palcach jednej ręki. Według prognoz IMGW końcówka stycznia nadal będzie ciepła.

Co przyniesie luty?

W kolejnych tygodniach zimowa pogoda nadal będzie omijać Polskę. Prognozy długoterminowe na luty nie przewidują śnieżyc ani drastycznych spadków temperatury. Luty ma wyglądać niemal jak marzec. Pierwszy znaczący klin zimna może pojawić się około 31 stycznia, ale chłód dotknie głównie Niemcy, a Polskę tylko lekko.

W prognozach długoterminowych dla poszczególnych miast w serwisie pogoda.wp.pl widać, że nawet w połowie lutego nadal temperatury są na plusie.

Warto jednak pamiętać, że sprawdzalność prognoz długoterminowych jest mniejsza niż tych z kilkudniowym wyprzedzeniem.