Zima w odwrocie. Synoptycy nie mają złudzeń

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st.C na północnym wschodzie i Podhalu do 6 st.C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, na zachodzie okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wyniosą nawet 70 km/h.

Amerykańska Narodowa Administracja Oceanu i Atmosfery (NOAA) przewiduje, że luty będzie termicznie zbliżony do marca, z temperaturą o 2-3 stopnie powyżej normy. Zimowe wyliczenia dają zarys przyszłej pogody. Na wielkie mrozy i śnieg nie ma co liczyć .

W sobotę 25 stycznia temperatura na wysokości 1,5 km nad Polską wzrośnie do 10-12 stopni, co przy ziemi może oznaczać nawet 13-15 stopni. Atlantyckie niże tłoczą łagodne masy powietrza, co powstrzymuje zimę.